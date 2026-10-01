Detenido un hombre de doble nacionalidad británico-iraní por el incidente cerca de la base aérea de Fairford

Archivo - Un vehículo de la Policía británica en Aylesbury - Peter Manning / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Reino Unido ha detenido este jueves a un hombre de 27 años y doble nacionalidad británico-iraní sospechoso de planear un atentado terrorista cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense.

"Un hombre de 27 años, con doble nacionalidad británica e iraní, ha sido detenido en el distrito de Westminster, en Londres, como sospechoso de preparar actos terroristas", ha anunciado la unidad antiterrorista de la Policía en sus redes sociales.

El cuerpo ha interrogado además a un segundo hombre, de 26 años, de nacionalidad británica y ha registrado dos viviendas de Fairford, en el condado de Gloucestershire, el marco de su investigación sobre el incidente ocurrido el pasado domingo.

La coordinadora nacional principal de la Policía antiterrorista, Vicki Evans, ha recalcado que se trata de una investigación "sumamente compleja" y ha reiterado que están trabajando con varias hipótesis.

"Como ya hemos dejado claro, estamos analizando todos los ángulos posibles, incluida la posible implicación de un Estado extranjero. Me gustaría agradecer al público su continuo apoyo y paciencia mientras llevamos a cabo esta investigación", ha señalado.

El primer ministro, Andy Burnham, aseguró este jueves que existen "indicios claros de que Irán tuvo algo que ver con" el incidente del domingo.

Hasta el momento cinco personas --todos hombres británicos de entre 23 y 25 años-- han sido detenidos, si bien fueron puestos en libertad bajo fianza al día siguiente de su arresto acusados de planear un atentado terrorista.

La base militar de Fairford ha sido escenario recientemente del despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.