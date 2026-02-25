Detenido un hombre por entrar con un hacha en la mezquita central de Mánchester en pleno mes de Ramadán

Archivo - Un coche de la Policía británica en Stamford Hill, al norte de Londres - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha anunciado este miércoles la detención de un hombre que entró en la mezquita central de Mánchester en la víspera portando varias armas, entre ellas un hacha, un martillo y un cuchillo, durante las oraciones de la comunidad musulmana en pleno mes de Ramadán.

"Alrededor de las 20.40 horas del martes 24 de febrero de 2026, recibimos una llamada de que dos hombres habían entrado en la Mezquita Central de Mánchester, en Upper Park Road, y estaban actuando de forma sospechosa", ha explicado la Policía del Gran Mánchester en un comunicado.

Los agentes "acudieron rápidamente" a la mezquita y arrestaron a un hombre de unos 40 años sospechoso de portar armas, además de estar en posesión de "una droga de clase B", que incluye sustancias como el cannabis o la ketamina.

La Policía del Gran Mánchester ha indicado además que trabaja para localizar a un segundo sospechoso que se encontraba en el lugar de los hechos, si bien no ha proporcionado las identidades de los dos sospechosos implicados. El incidente se saldó sin heridos.

"Habrá una mayor presencia de patrullas en el área mientras nuestras investigaciones continúan", ha indicado, agregando que "no hay lugar" para las armas en las calles de Reino Unido y que están "comprometidos" a que todas las comunidades "se sientan seguras".

La Mezquita Central de Mánchester ha detallado, por su parte, que voluntarios que se encontraban en el lugar detectaron que el principal sospechoso --un hombre blanco vestido con una chaqueta reflectante, según esta versión-- llevaba una bolsa e iba acompañado por otra persona negra. Ambos individuos entraron al mismo tiempo y, poco después, dejaron la carga en el salón principal del lugar de culto.

"El hombre blanco fue escoltado a una habitación separada por voluntarios y se descubrió que llevaba múltiples armas, incluyendo un martillo y un cuchillo. Finalmente fue arrestado por la Policía. El hombre negro salió de la mezquita poco antes de que llegaran los agentes (...) Que sepamos, todavía no ha sido arrestado", ha detallado en un comunicado.

"La comunidad musulmana en Reino Unido ha experimentado un notable aumento de amenazas y hostilidad en los últimos años. El incremento de incidentes islamófobos es una preocupación seria, y se necesitan con urgencia mayores recursos para abordar este riesgo creciente y real", ha zanjado.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha lamentado el incidente en redes sociales y ha trasladado su agradecimiento a los voluntarios de la mezquita por su actuación ante un incidente que se produce durante el mes de Ramadán, "un periodo de paz y reflexión" para la comunidad musulmana.

"Hemos proporcionado hasta 40 millones de libras esterlinas (45,8 millones de euros) en financiación para seguridad adicional en mezquitas, escuelas musulmanas y centros comunitarios, y seguiremos actuando para garantizar que las comunidades puedan vivir sin miedo", ha expresado Starmer.