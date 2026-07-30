Detenido un hombre vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación por el asesinato del alcalde de Uruapan (México)

Archivo - Memorial en la plaza mayor de Uruapan con motivo de su alcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Scott Brennan - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han anunciado este jueves la detención del líder de 'Los Rs', grupo criminal vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como presunto autor intelectual del asesinato, en noviembre de 2025, del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un suceso que desató protestas en numerosas localidades del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha informado en sus redes sociales de la captura de Ramón Ángel 'N', alias 'R1', quien está "señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio" de Manzo, lo que suman 31 personas detenidas por este hecho.

"'R1' es identificado como el principal líder de 'Los Rs', una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, estado de Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", ha indicado García.

Su arresto ha sido posible gracias a "meses de trabajos de inteligencia e investigación", lo que ha dado lugar a una operación de la cartera encabezada por García, así como del Ejército mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario ha celebrado que la detención del líder de 'Los Rs' "representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para (...) debilitar las estructuras criminales" y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha tras el asesinato de Manzo,

A principios de noviembre de 2025, en el marco de las festividades del Día de Todos los Santos, el alcalde recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió.

El asesinato sacudió la vida política mexicana, ya que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.