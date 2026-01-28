Detenido en Irak un supuesto terrorista suicida de Estado Islámico que pretendía inmolarse con un cinturón explosivo

Archivo - Soldados de Irak en el despliegue de seguridad durante el funeral de Abá Baqir al Saadi, alto cargo de la milicia proiraní Kataib Hezbolá muerto en un bombardeo de un dron de EEUU en Bagdad en febrero de 2024 (archivo) - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Irak han anunciado la detención de un terrorista suicida del grupo yihadista Estado Islámico que portaba un cinturón explosivo y que pretendía perpetrar un atentado en la ciudad de Ramadi, capital de la provincia de Anbar (oeste).

El Servicio Nacional de Seguridad de Irak ha señalado en un comunicado que el "peligroso terrorista" fue arrestado en el área de 5 Kilo y ha agregado que la operación fue lanzada tras "seguir los movimientos" del sospechoso.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión kurda Rudaw, el hombre fue detenido cerca de un restaurante propiedad de un ciudadano kurdo. "El hombre pretendía inmolarse y estaba a 50 metros de mi restaurante. No sabíamos que planeaba inmolarse hasta que las fuerzas de seguridad llegaron y le arrestaron", ha subrayado.

La detención ha tenido lugar en un momento en el que Irak ha recibido a decenas de presos de Estado Islámico que estaban hasta ahora detenidos en cárceles controladas por las fuerzas kurdas en Siria, después de que una ofensiva de las nuevas autoridades sirias derivara en un acuerdo de integración que les dará el control de estas zonas.