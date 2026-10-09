Detenido en Montenegro el jefe de un canal ruso de información militar vinculado al Kremlin

Archivo - El jefe del canal militar Ribar, Mijail Zvinchuk, en un foro en Rusia.- Donat Sorokin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Montenegro han detenido este viernes al fundador y director del canal ruso de información militar Ribar, Mijail Zvinchuk, vinculado a redes de propaganda del Kremlin, en el marco de una operación de Inteligencia contra intentos de acciones "híbridas y desestabilización".

"Hemos advertido que los intentos de acción híbrida y desestabilización de Montenegro siguen incansablemente nuestro camino europeo", ha señalado el primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, quien ha apuntado a "indicios serios" que obligan a estudiar cuidadosamente "cada pista" y "cada vínculo".

Sin entrar en detalles que, según ha dicho, debe permanecer en el ámbito de los servicios de seguridad, Spajic ha subrayado que la operación "exitosa" que se ha saldado con la detención del "jefe de la red de información Ribar" manda un mensaje "claro" de horizonte proeuropeo de Montenegro.

"Las instituciones cumplen con su trabajo, Montenegro protege sus intereses y nadie pondrá en peligro nuestro futuro europeo", ha señalado el dirigente balcánico.

Por su parte, la propia organización ha confirmado la detención de su "junto con otros ciudadanos rusos" que se encontraban en el país de "forma legal y oficial" para filmar una grabación.

"El equipo del proyecto está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que está trabajando para resolver la situación. Dado que no se han reportado infracciones de la ley local, estamos a la espera de la liberación de todos los detenidos", ha indicado tras reiterar que las publicaciones en los canales "continúan con normalidad y sin cambios".

La embajada rusa en Montenegro está estudiando las circunstancias sobre la detención de Zvinchuk, según ha señalado a la agencia rusa Tass la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

LISTA NEGRA DE LA UE, EEUU Y REINO UNIDO

Ribar se trata de una influyente red de información y canal de propaganda de origen ruso, principalmente conocida a través de su canal en la plataforma Telegram.

Zvinchuk se encuentra en la lista negra de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido por su implicación en distintas operaciones de desestabilización. En sus sanciones, la UE apunta que forma parte del grupo de trabajo establecido por el presidente ruso, Vladimir Putin, para coordinar los esfuerzos de movilización en apoyo a la guerra en Ucrania.

"Más allá de su papel en el grupo de trabajo, es conocido como el creador del canal militar de Telegram prorruso Ribar, que informa sobre los esfuerzos bélicos rusos y las posiciones militares ucranianas, además de difundir desinformación y propaganda favorable al Kremlin sobre la guerra", apuntó el bloque europeo sobre el papel de Zvinchuk en tareas de desinformación.