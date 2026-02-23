Detenido en Polonia un ciudadano bielorruso por actividades de inteligencia militar contra miembros de la OTAN

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Polonia. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agencia de Seguridad Interior de Polonia han detenido a un ciudadano de Bielorrusia por su supuesta participación en actividades de inteligencia militar bielorrusa contra el país y otros estados aliados de la OTAN entre 2024 y febrero de 2026.

La detención se produjo el pasado 9 de febrero, en el marco de una intervención entre la referida agencia polaca y las agencias de inteligencia alemanas y lituanas con el objetivo de combatir agresiones de los servicios de inteligencia de Bielorrusia, según informa la propia Agencia de Seguridad Interior de Polonia en un comunicado.

El Tribunal de Distrito de la capital, como medida preventiva, ha ordenado el arresto temporal por un periodo de tres meses. El detenido estaba acusado de "participación en actividades de inteligencia militar bielorrusa contra Polonia y los países aliados de la OTAN, al menos, desde junio de 2024 hasta febrero de 2026".

Dichas actividades, tipificadas por el Código Penal polaco, tenían que ver con el "reconocimiento de instalaciones de infraestructuras críticas y de importancia para la defensa de la República de Polonia y la OTAN".

Esta intervención, asegura la institución polaca, muestra "el alcance de las actividades e intereses de las agencias de inteligencia bielorrusas con relación a los Estados miembros de la OTAN".

Por el momento, agrega la Agencia de Seguridad Interna de Polonia, la investigación continúa en curso y bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional de Mazovia en Varsovia.