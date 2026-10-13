Detenido en Rusia un periodista japonés acusado de espionaje

Archivo - Bandera de Japón - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han anunciado este martes la detención de un periodista japonés en la región de Sajalín --que comprende la homónima isla y el archipiélago de las Kuriles-- acusado de espiar para la inteligencia japonesa.

El sospechoso, que trabaja para el diario 'Hokkaido Shimbun', ha sido puesto en prisión preventiva en Moscú, tras ser trasladado desde la citada región del este de Rusia, según ha señalado el Servicio Federal de Seguridad (FSB) en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

"En el territorio de la región de Sajalín se ha frustrado la actividad ilícita de un corresponsal acreditado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia (...), ciudadano japonés, sospechoso de espionaje en beneficio de uno de los servicios secretos japoneses", ha celebrado el organismo.

El hombre, cuya identidad no ha sido desvelada, "recogía y almacenaba información relacionada con la capacidad de defensa del país, con el fin de transmitirla por encargo de los servicios de inteligencia nacionales para su uso en contra de la seguridad de la Federación Rusa" y fue detenido "la víspera de su salida" de territorio ruso.

Las relaciones entre Rusia y Japón han experimentado un retroceso desde que el pasado agosto el presidente ruso, Vladimir Putin, visitara las islas Kuriles, archipiélago que administrativamente pertenece a la región rusa de Sajalín y que está en disputa con Tokio, que lo denomina Territorios del Norte.

Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre estas islas. Tokio se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de la Segunda Guerra Mundial.