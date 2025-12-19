Detenidos 16 japoneses en Camboya vinculados a una trama de fraude

Archivo - Imagen de archivo de la construcción de un casino chino en Sihanoukville (Camboya) - Europa Press/Contacto/Jack Kurtz - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Japón ha confirmado que 16 de sus ciudadanos han sido detenidos en Camboya por su presunta implicación en una de las habituales redes de fraude vinculadas a la enorme industria del juego del país.

Los japoneses fueron detenidos el jueves precisamente en la ciudad de Sihanoukville, convertida de un tiempo a esta parte en el principal centro turístico y lúdico de la costa camboyana, según ha confirmado la Embajada de Japón en Camboya a la cadena pública NHK.

La detención de sospechosos japoneses no solo es habitual en Camboya sino también en otros países de la región como Malasia o Birmania, escenarios de operaciones clandestinas de fraude.

Por poner otro ejemplo, en mayo de este año fueron detenidos otros 20 japoneses en otro de los grandes centros de juego de la región, Poipet, en la frontera entre Camboya y Tailandia, base actua de operaciones de grupos criminales transnacionales que operaban en Birmania.