Detenidos 18 mujeres y niños tras intentar fugarse del campo de refugiados de Al Hol (Siria)

Archivo - Un acceso del campamento de desplazados de Al Hol, que acoge a familiares de miembros de Estado Islámico, en el noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad kurdas han anunciado la detención de 18 mujeres y niños que habrían intentado fugarse del campamento de desplazados de Al Hol, situado en el noreste de Siria, que acoge a miles de familiares de miembros de Estado Islámico y que se encuentra bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"Esas mujeres y niños de Estado Islámico intentaron escapar del campamento anoche, pero nuestras fuerzas lo impidieron", ha afirmado la directora del campamento, Jihan Hanan, en declaraciones recogidas por el portal de noticias kurdo Rudaw. Asimismo, ha precisado que los detenidos "son ciudadanos de Rusia y Turkmenistán".

Estas fugas se han ido repitiendo a lo largo de los meses, alcanzando en casos como el vivido a inicios de septiembre cifras notablemente mayores: hasta 56 familias intentaron escapar entonces.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) --a la que pertenecen las Fuerzas de Seguridad Interna que controlan el campamento-- y las FDS han reclamado en numerosas ocasiones a los países cuyos ciudadanos están en Al Hol que procedan a su repatriación.

Con todo, los distintos Estados se han mostrado reacios y han ralentizado los procesos argumentando motivos de seguridad, en medio de denuncias sobre las malas condiciones de vida en las instalaciones, en las que hay decenas de miles de personas.