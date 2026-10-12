Detenidos en Alemania dos hombres acusados del incendio contra una estación de Starlink en el este de Polonia

Donald Tusk - Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Zuma Press / Euro

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de nacionalida turca han sido detenidos este lunes en Alemania por su presunta participación en el incendio de una estación de Starlink en el este de Polonia con servicio a Ucrania, un suceso que tuvo lugar a finales de septiembre y que es investigado por Varsovia como un acto de sabotaje vinculado a Rusia.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado en sus redes sociales que "la Policía alemana ha detenido a dos ciudadanos turcos sospechosos de haber incendiado una estación de Starlink en Mazovia", un arresto "a petición de las autoridades polacas".

"Se trata de un nuevo acto de guerra híbrida. Los autores del sabotaje responderán ante la Justicia polaca", ha agregado apuntando a una inminente extradición de los detenidos.

El incendio tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en las instalaciones de Starlink en la localidad de Wola Krobowska, en el este a unos 40 kilómetros de Varsovia.

Starlink, gestionada por SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, desempeña un papel clave en hospitales, colegios y otras instituciones civiles de Ucrania, donde los ataques rusos han destruido en gran medida la infraestructura de telecomunicaciones clásica. El Ejército también hace un uso extensivo de las terminales satelitales para las comunicaciones.