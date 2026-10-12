Detenidos dos israelíes tras participar en incidentes violentos en una localidad de Cisjordania y negarse a abandonarla

Archivo - Miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en Cisjordania - Jess Flom / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército y la Policía de Israel han anunciado la detención de dos "activistas israelíes" que se negaban a abandonar, pese a las órdenes de los militares, una zona de la localidad palestina de Yasuf, en el norte de Cisjordania, donde se vieron involucrados en "incidentes violentos".

"Durante el fin de semana (el viernes), fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operaron en la zona de la localidad de Yasuf (...) tras producirse allí incidentes violentos", han informado portavoces de Policía y Ejército en un comunicado en el que subrayan que, "después de que varios activistas israelíes se negaran a abandonar el lugar, fuerzas de las FDI les notificaron una orden de declaración de zona militar cerrada y detuvieron a dos de ellos".

Entonces, la Policía se llevó a los arrestados a comisaría para interrogarlos como parte de una investigación en la que "se reveló que uno de los sospechosos también está implicado en un incidente ocurrido hace aproximadamente una semana, en el que agredió a soldados de las FDI, se negó a retirarse y desobedeció las órdenes de las fuerzas que operaban en la zona".

Bajo esta coyuntura, las autoridades llevaron a ambos detenidos ante la Justicia para que compareciesen en una audiencia en la que "se dictaron medidas restrictivas que les prohíben el acceso a la zona militar cerrada".

"Las fuerzas de seguridad consideran grave cualquier intento de agredir a los efectivos de seguridad o de incumplir órdenes legales", han remarcado ambos portavoces, incididendo en su intolerancia a "disturbios, agresiones ni intentos de obstaculizar sus actividades".