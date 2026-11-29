Redacción central del diario digital ucraniano, Ukrainska Pravda - UKRAINSKA PRAVDA

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección del diario digital ucraniano 'Ukrainska Pravda' ha acusado este sábado tanto al Gobierno como al Servicio Secreto (SBU) de "presionar" a sus periodistas por la cobertura informativa sobre David Arakhamia, aliado del presidente Volodimir Zelenski en el Parlamento y acusado por el medio digital de corrupción, vigilancia ilegal y una campaña de desprestigio en redes sociales.

El medio ya denunció presiones tanto bajo el mandato del expresidente Petró Poroshenko como durante la Administración de Zelenski, a raíz de sus investigaciones sobre corrupción en las altas esferas del Gobierno. Por su parte, Arakhamia --líder parlamentario del partido oficialista-- ha indicado al diario Kyiv Independent que difundirá su respuesta a través de Telegram.

"Ukrainska Pravda, su dirección y sus periodistas de investigación están siendo sometidos a una presión sistemática. Creemos que esta presión está relacionada con la cobertura informativa de la redacción sobre David Arakhamia", ha anunciado su redactora jefa, Sevgil Musáieva, en un comunicado.

Desde el periódico denuncian que el SBU ha sometido a seguimiento y vigilancia a sus periodistas, unas maniobras que vinculan con la influencia de Arakhamia, a quien también atribuyen una campaña de desprestigio contra el medio digital difundida a través del popular canal de Telegram Trukha.

"A finales de octubre comenzaron a aparecer casi simultáneamente mensajes idénticos sobre Ukrainska Pravda en varios canales importantes de Telegram. En tan solo unos días, un sistema de monitoreo independiente identificó 36 publicaciones en 18 canales de la red Trukha (...) publicaron mensajes idénticos, dirigidos palabra por palabra contra nosotros", ha señalado Musáieva, quien ha enlazado dicha campaña con la publicación de un artículo que señalaba ataques de Arakhamia contra los principales organismos anticorrupción.

En paralelo, el presidente Zelenski ha firmado un decreto que prohíbe a los medios de comunicación informar sobre los daños sufridos por infraestructuras críticas, ampliando así las restricciones informativas vigentes en el país en virtud de la ley marcial.

La medida, derivada de una resolución aprobada en octubre por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, insta al Gabinete de Ministros a adoptar "medidas urgentes" para vetar la difusión de datos sobre "las consecuencias de la destrucción y los plazos de restablecimiento de las instalaciones de infraestructura crítica", así como sobre el avance en la construcción de estructuras de protección en los sectores energético y de servicios esenciales.