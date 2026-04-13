Díaz-Canel advierte a EEUU del peligro de atacar Cuba o "intentar acabar con sus líderes"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje oficial. - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha advertido a Estados Unidos del peligro de atacar Cuba o "intentar acabar con sus líderes", al tiempo que ha hecho hincapié en que Washington carece realmente de "razones válidas" para una posible ofensiva contra la isla, que hace frente a la creciente amenaza estadounidense.

En una entrevista con la cadena de televisión NBC, Díaz-Canel ha señalado que una invasión de este tipo "tendría un alto coste" para Estados Unidos y "repercutiría en la seguridad regional". No obstante, ha aseverado que, en caso de tener lugar, "los cubanos se defenderán".

"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para Estados Unidos, ni para una agresión militar ni para una operación limitada. Tampoco para secuestrar al presidente", ha declarado en relación con la suerte que corrió el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, cuando fue capturado durante una operación militar de Estados Unidos.

En este sentido, ha alertado de que, "si esto sucede, habrá lucha, habrá dificultades y el pueblo cubano se defenderá". "Si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro propio himno nacional: Morir por la patria es vivir", ha aclarado, en unos comentarios que llegan a medida que crece la tensión en la región.

El presidente cubano ha acusado a la Administración del presidente Donald Trump de "poner en marcha políticas hostiles contra Cuba", las cuales "carecen de moral alguna". Así, ha defendido la importancia del diálogo y de abrir conversaciones sin establecer condicionales previas".

"No se deben exigir cambios en nuestro sistema político, al igual que no se exigen cambios en el sistema americano, del que hay unas cuantas dudas", ha añadido. Desde La Habana siguen culpando a Estados Unidos de la crisis energética a la que hace frente la isla, que produce el 40% del combustible que consume, una cifra muy baja. El país se vio gravemente afectado después de que se detuviera el envío de petróleo desde Venezuela a raíz de la operación estadounidense.

La llegada de un carguero con 730.000 barriles de crudo a Cuba el pasado mes de marzo fue el primer envío registrado en tres meses. A pesar de amenazar con imponer mayores aranceles a los países que vendan crudo a Cuba, la Administración Trump dejó que el petrolero llegase a puerto cubano.

Trump, sin embargo, ha asegurado que "Cuba está acabada" y ha lamentado que "tienen un mal régimen, con un liderazgo corrupto y malo", por lo que Díaz-Canel ha expresado que se toma estas palabras como una amenaza: "Tenemos la responsabilidad de proteger a la gente y nuestro proyecto de país".