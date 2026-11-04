Díaz-Canel atribuye el "grave" desabastecimiento de agua en Cuba a "problemas estructurales" y crisis energética

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha atribuido este miércoles el "grave" desabastecimiento de agua en su país a profundos "problemas estructurales" y a la crisis energética derivada de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el país caribeño.

"El problema del agua en el país es real, es grave y es complejo, y no se resuelve ni con un discurso ni con una sola medida. Es un problema primero que tiene raíces estructurales, redes con décadas de explotación, inversiones que no hemos podido hacer en la magnitud que se necesitaban", ha aseverado en declaraciones a la emisora de radio Criterio Compartido.

Así, ha afirmado que el bloqueo "aleja posibles soluciones relacionadas con la importación de equipos, medios y recursos para las inversiones y labores de mantenimiento necesarios". "No tenemos combustible para bombear y, además de eso, no tenemos todo el combustible para generar electricidad, y no hay quien distribuya agua sin generación eléctrica. O sea, son dos problemas importantes", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que la mayoría de estaciones funcionan con electricidad, al tiempo que ha advertido de que los "prolongados apagones impiden el bombeo de agua, un problema que golpea con fuerza" a los cubanos.

El mandatario ha señalado que entre las principales prioridades están la de "emplear fuentes renovables de energía para el bombeo", aunque ha advertido de que dicha solución "se demorará", dado que "requiere grandes inversiones".

Es por ello que ha hecho alusión a la situación de la red hidráulica de la isla, el robo de recursos y el vandalismo, que aumenta en medio de la completa situación, así como la ausencia de respuesta institucional a las demandas de la población.