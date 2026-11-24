Archivo - Imagen de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en noviembre de 2016. - Jhon Paz / Zuma Press / Europa Press - Archivo

La última década ha estado marcada por la incapacidad, a veces, y la negligencia, otras tantas, del Estado colombiano para implementar el acuerdo de paz

El espacio dejado por las FARC tras su disolución ha servido de escenario para las encarnizadas disputas de viejos y nuevos actores armados

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Colombia vive este martes el décimo aniversario de la firma definitiva del acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que se intentó poner fin a más de medio siglo de combates con la guerrilla más antigua de América Latina, y cuya aplicación se ha visto marcada por el desinterés político, el recrudecimiento de la violencia y el rearme de las facciones disidentes.

El texto pasó además previamente por el 'no' de la sociedad colombiana en un plebiscito celebrado un mes antes que motivó una segunda y definitiva firma entre el expresidente Santos y el último comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', para dar cabida a las propuestas de los detractores.

El conocido como Acuerdo del Teatro Colón --por el lugar en el que se escenificó la rúbrica en Bogotá-- contó con el armazón del pacto original, pero sufrió más de medio centenar de modificaciones, evitando, por ejemplo, que el texto pasara, como sucedía con el primer borrador, a formar parte de la Constitución, salvo aquellos aspectos referidos a derechos fundamentales.

Desde su origen, el acuerdo ha tenido que hacer frente a diversas escisiones de las FARC, la primera incluso antes de que se firmara inicialmente en junio de 2016. La disidencia de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', es hoy uno de los principales actores armados del conflicto y representa esas flaquezas de un pacto, que ha sido incapaz de ofrecer seguridad a quienes se desmovilizaron.

A pesar de haber logrado el éxito de desmovilizar a más de 13.000 combatientes, el principal obstáculo para su reinserción total ha sido garantizar su seguridad. Más de 520 de ellos han sido asesinados durante esta década, principalmente en esas partes del país en las que el Estado sigue siendo incapaz de ocupar los espacios dejados por las FARC, sumándose a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos sobre quienes esta violencia se ha ensañado especialmente.

Actualmente algunos de esos territorios son escenario de una encarnizada disputa de estos nuevos grupos armados, quienes ansían hacerse con el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y el resto de economías ilícitas. Es el caso de la región de Catatumbo, en el noreste de Colombia, histórico bastión de las FARC por el que hoy rivalizan la otra guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de 'Iván Mordisco'.

A pesar de que el acuerdo logró durante los primeros años reducir de manera drástica la violencia, el vacío de poder dejado por las FARC en zonas estratégicas para el narcotráfico fue rápidamente disputado por otros aspirantes armados, evidenciando que el conflicto lejos de estar llegando a su fin no hizo más que atomizarse.

VAIVENES POLÍTICOS

A pesar de los esfuerzos de Santos por blindar jurídicamente el acuerdo y crear un armazón constitucional que avalara, entre otras herramientas, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a todos los actores armados del conflicto, tanto guerrilleros como integrantes de las fuerzas del orden, dos años después con la llegada de Iván Duque a Casa Nariño, la hoja de ruta se vio interrumpida.

Duque optó por reorientar el acuerdo en base a una 'paz con legalidad', con la que aplicó de manera selectiva el original, intentando sin éxito limitar las competencias de la JEP y del comisionado de paz, o bloqueando la reforma agraria y la sustitución de los cultivos ilícitos. Su periodo también estuvo marcado por el fuerte aumento de los asesinatos de desmovilizados, más de 300, y líderes sociales.

Con su versión, Duque restó brío político y fragmentó un acuerdo con aspiraciones estructurales hasta convertirlo en un programa de asistencia de carácter local en esos municipios más afectados por el conflicto y de subsidios, con prórrogas de las ayudas económicas a antiguos combatientes.

Por su parte, a su llegada en 2022 Gustavo Petro partió con el ambicioso objetivo de revitalizar el acuerdo y sacar adelante un pacto similar con el ELN, que algunos analistas consideran que terminó por eclipsarlo, generándose además situaciones de inseguridad que dificultaron su aplicación.

Petro asumió como prioridad estatal aplicar los acuerdos, destinó grandes presupuestos para ello, logró impulsar un parte de la reforma agrícola, respaldó institucionalmente a la JEP, así como los procesos de reinserción y defendió una nueva política contra las drogas que incluía apostar por la sustitución de los cultivos ilícitos en lugar de su erradicación forzosa.

Sin embargo, esta renovada legitimidad política se vio mermada por batallas burocráticas y la incapacidad del Estado, pero principalmente por el deterioro de la seguridad una vez la 'paz total' del gobierno se viera desbordada por el desinterés de los grupos armados en seguir negociando.

LOGROS Y RETOS

Al importante número de desmovilizados que logró seducir el acuerdo hay que sumar también los cientos de cuerpos que se han logrado recuperar gracias a los testimonios de quienes decidieron dejar las armas, así como algunas de las sentencias restaurativas que la JEP ha logrado imponer, en casos tan delicados como los secuestros de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad en connivencia con los grupos paramilitares --los conocidos como 'falsos positivos'--, o la violencia sexual cometida durante el conflicto armado.

Más de 30.000 víctimas han dado testimonio ante la Comisión de la Verdad y más de 320.000 han sido acreditadas como tales ante la JEP. Con todo, una parte muy importante considera que no han recibido la justicia y reparación necesarias, principalmente porque las penas restaurativas en lugar de prisión se antojan insuficientes a tenor de los crímenes confesados.

El fracaso de las reparaciones económicas, la insuficiente reforma agraria, las confesiones insuficientes de antiguos mandos de las FARC y del Ejército colombiano, la farragosa burocracia reflejada en interminables procesos judiciales, el asesinato cada año de firmantes de paz, líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, o los desplazamientos forzados como vienen ocurriendo en Catatumbo, son otras de las críticas de las víctimas a estos diez años de acuerdo.

FUTURO INCIERTO

Actualmente, la llegada de un declarado antagonista al acuerdo como Abelardo de la Espriella pone en tela de juicio un pacto al que ha acusado de parapeto del crimen organizado, aprobando ya incluso recortes para la JEP, que cuestionan incluso la seguridad de las víctimas y los jueces que participan en los macrocasos, o la eliminación de la oficina del comisionado para la paz.

Ya desde campaña, De la Espriella dejó constancia de su particular cruzada contra la JEP, en especial por sus procesos judiciales contra militares y terceros civiles, así como contra las políticas de acercamiento y diálogo de la anterior administración de Gustavo Petro con los grupos armados.

En apenas tres meses, el nuevo presidente colombiano ha lanzado una decena de bombardeos contra posiciones del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, que por ahora han dejado más de 70 fallecidos.

Aunque el acuerdo cuenta con el blindaje constitucional oportuno y el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional, tiene ante sí un futuro incierto. La reforma agraria y la negociación política --con sus imperfecciones y fracasos-- tan presentes en la legislatura anterior darán paso a una estrategia centrada en el punitivismo del Estado y una visión crítica del texto.