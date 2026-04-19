Dimite un alto mando de la Policía ucraniana tras la "vergonzosa" respuesta policial al tiroteo de Kiev

Tiroteo en Kiev - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la sección de Patrulla de la Policía Nacional de Ucrania, Yevheni Zhukov, ha anunciado este domingo su dimisión tras la "vergonzosa" respuesta de los agentes al tiroteo ocurrido el sábado en Kiev que se saldó con la muerte de siete personas.

En concreto ha mencionado la actuación de los dos agentes que primero acudieron al lugar de los hechos. "Llegaron y cuando debían ayudar y salvar a nuestros ciudadanos, actuaron mal y dejaron a los civiles en peligro. Es un incidente muy vergonzoso. Va a haber una investigación oficial", ha indicado.

Zhukov ha explicado que todos los mandos que están por encima de los dos agentes implicados tendrán que rendir cuentas por su actuación, aunque ha rechazado generalizar sobre la Policía solo con el comportamiento de agentes particulares.

"Los policías son siempre los primeros que llegan cuando hay explosiones y ayudan a la gente y realmente los salvan", ha resaltado Zhukov, que recuerda además que gran parte del cuerpo está alistado ahora en el Ejército.

No hay confirmación oficial, pero un vídeo publicado en redes sociales muestra a agentes huyendo del lugar del tiroteo, perpetrado por un dividuo que posteriormente fue abatido.

El ministro del Interior, Ihor Klimenko, ha ordenado ya al director de la Policía, Ivan Vihivski, una investigación sobre estos sucesos y en particular sobre la actuación de los agentes.