Dimite el fiscal anticorrupción de Indonesia por ocultar oro y millones de dólares en su domicilio

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Indonesia - Herwin Bahar/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El principal fiscal anticorrupción de Indonesia, Febrie Adriansyah, ha presentado su dimisión después de que una operación policial descubriera que ocultaba lingotes de oro y millones de dólares en efectivo dentro de su domicilio.

La renuncia de Febrie fue comunicada por escrito a KompasTV el sábado por el jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna.

La operación policial ocurrida a principios de semana fue efectuada como parte de una investigación de enorme amplitud sobre presuntos casos de corrupción en varias empresas estatales del país. Los agentes entraron en el domicilio en Yakarta del ahora exfiscal, donde descubrieron 74 kilos de oro en lingotes, así como unos 25 millones de euros en efectivo y divisas.

El sucesor del fiscal, Rudi Margono, se ha limitado a identificar por la inicial "F" y su cargo como "funcionario" a uno de los dos sospechosos revelados en las últimas horas sobre el escándalo que involucra a la minera estatal Timah, la petrolera Pertamina y la aerolínea Garuda Indonesia.

Adriansyah ha reconocido que la casa era suya pero ha negado la propiedad sobre los bienes incautados. Todavía no ha sido detenido.