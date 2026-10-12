Dimite la ministra de Trabajo de Alemania y colíder de los socialdemócratas, Barbel Bas

Archivo - La ministra de Trabajo de Alemania, Bärbel Bas. - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 12 Oct. (DPA/EP) -

La ministra de Trabajo de Alemania y colíder del Partido Socialdemócrata (SPD), Barbel Bas, ha anunciado este lunes su dimisión inmediata de ambos cargos por el fallecimiento de su hijastra y los recientes ataques recibidos por parte de socios conservadores de la coalición.

La mujer, de 58 años, ha asegurado que carece de "las fuerzas" suficientes para cumplir plenamente con sus obligaciones en el seno del Gobierno y al frente del partido, y ha recalcado que necesita tiempo.

Está previsto que el ex primer ministro de la región de Renania-Palatinado Alexander Schweitzer sea su sucesor al frente del Ministerio de Trabajo. Mientras, Bas ha confirmado que ya ha puesto al corriente de su decisión al colíder del SPD, Lars Klingbeil, así como al canciller, Friedrich Merz.

Además, ha criticado los ataques sufridos recientemente en público, también de parte del bloque de Merz, que la ha acusado de obstruir reformas, incluida la del sistema de pensiones.

La política socialdemócrata ha dado las gracias no obstante al personal del Ministerio de Trabajo por su apoyo y ha afirmado que merecen un liderazgo firme, capaz de impulsar las reformas que están sobre la mesa. Bas seguirá ocupando su escaño en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Klingbeil, que también ocupa el cargo de vicecanciller, ha expresado su tristeza por la decisión y ha calificado de "indecentes" las críticas dirigidas contra Bas a pesar de que está atravesando un periodo de duelo. "Más allá de los cargos, todos somos simplemente humanos", ha declarado.