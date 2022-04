Dimite el negociador grecochipriota ante la falta de avance en las negociaciones

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El negociador grecochipriota para el conflicto de Chipre, Andreas Mavrogiannis, ha presentado su dimisión al presidente, Nikos Anastasiadis, ante la falta de avances en las negociaciones con la parte turcochipriota.

Mavrogiannis ha presentado su dimisión por escrito, pero seguirá en su cargo hasta el 15 de mayo, según ha explicado un portavoz del Gobierno grecochipriota, Marios Pelekanos, citado por el periódico 'Politis' y recogido por la prensa griega.

Fuentes del Gobierno grecochipriota han indicado que no hay ningún nombre en la agenda para sustituir al embajador Mavrogiannis e incluso no descartan que el cargo quede vacante hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2023.

El propio Mavrogiannis explicaba recientemente en declaraciones a la televisión chipriota RIK que "dimitiré si no hay avances en la cuestión de Chipre". "No tiene sentido que haya un negociador si no hay negociaciones", advertía en verano Mavogiannis en declaraciones a 'Politis'.

Chipre está dividida en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado en Grecia y ante el temor a que la isla fuera anexionada por este último país.