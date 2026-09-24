Dinamarca cree que Rusia se centrará en ataques que "eviten una guerra abierta con la OTAN"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Dinamarca. - Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Zuma Press / Europ

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Dinamarca ha indicado este jueves que todo apunta a que las autoridades rusas podrían perpetrar ataques militares contra objetivos "siempre y cuando estimen que dichas agresiones "eviten una posible guerra abierta" al "provocar una respuesta militar colectiva por parte de la OTAN".

"Es probable que Rusia lleve a cabo ataques militares solo si estima que dichos ataques no desembocarán en una guerra", ha indicado el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca (DDIS) en un comunicado en el que ha matizado, no obstante, que podría darse la situación en la que, Rusia carezca de "certezas" sobre este asunto.

"En consecuencia, existe el riesgo de que Rusia considere que los países de la OTAN no responderán de manera colectiva, especialmente si estima que Estados Unidos no puede o no quiere apoyar a los países europeos en una posible guerra contra Rusia", ha advertido, al tiempo que ha especificado que es muy probable que el país "intensifique su guerra híbrida durante los próximos meses".

En este sentido, ha aseverado que los ataques híbridos de Rusia contra objetivos en Europa "han tenido como principal objetivo generar temor y debilitar el apoyo público a la entrega de ayuda a Ucrania". "Rusia ha comenzado cada vez más a intentar impedir directamente que dicha ayuda llegue al país; por ejemplo, mediante actos de sabotaje contra empresas de defensa o contra el transporte ferroviario que traslada material militar", recoge el texto.

"El Servicio de Inteligencia estima que Rusia intensificará su guerra híbrida llevando a cabo ataques más frecuentes contra Occidente y la OTAN, con consecuencias más graves para los países afectados. Esto podría incluir ciberataques destructivos que paralicen funciones sociales de vital importancia, así como actos de sabotaje que podrían acarrear víctimas", ha apuntado.

Asimismo, ha alertado de que el riesgo de que Moscú lance un ataque militar "limitado" contra uno o varios países de la OTAN que compartan sus fronteras con Rusia es "bajo" pero "creciente", aunque podría tener lugar incluso aunque "no haya desarrollado las capacidades necesarias para librar una guerra regional".

"Un ataque militar limitado sería una medida desesperada por parte de Rusia y, al igual que la intensificación de los ataques híbridos, podría producirse en los próximos meses. El objetivo sería desviar los recursos europeos destinados a apoyar a Ucrania y sembrar la división en el seno de la OTAN, en caso de que la Alianza no lograra acordar una respuesta colectiva", ha añadido.

"Dicho ataque militar podría adoptar la forma de ataques aislados con armas de largo alcance contra infraestructuras vitales para el apoyo a Ucrania. En tal situación, Rusia podría alegar que los proyectiles impactaron en territorio de la OTAN únicamente porque su trayectoria fue alterada por interferencias ucranianas. También podría tratarse de una operación de falsa bandera en la que Rusia utilizara drones de fabricación ucraniana para atacar a un país de la OTAN", ha explicado.

Para la Inteligencia danesa, también existe la posibilidad de que Rusia despliegue un número limitado de fuerzas militares en países de la OTAN fronterizos con el país, aunque ha matizado que antes de tal despliegue "podría concentrar tropas primero en zonas cercanas a la frontera", lo cual es "difícil de ocultar".

"CAMBIO DE TRAYECTORIA" ANTE LA PRESIÓN

El documento apunta a que Rusia está cada vez bajo "más presión", lo que podría provocar un "cambio de trayectoria" por parte del presidente, Vladimir Putin. "Ucrania sigue adelante con los ataques de largo alcance y está provocando más daños dentro de Rusia, que está sufriendo duras pérdidas a cambio de victorias marginales. A esto se suma que la economía rusa se encuentra a punto de verse sumida en una grave crisis causada por los gastos militares, las sanciones internacionales y los fuertes ataques de Ucrania contra su infraestructura energética", ha aseverado.

"El apoyo económico y militar de Occidente a Ucrania es vital para la capacidad del país de contener a las fuerzas rusas y aumentar el coste que supone para Rusia mantener la guerra. No existen perspectivas de que Rusia logre avances significativos en la guerra contra Ucrania en los próximos seis meses", ha sostenido.

Es por ello que la Inteligencia danesa ve "muy poco probable que el presidente Putin esté dispuesto a ceder en sus objetivos fundamentales". "Rusia considera que Europa desarrollará gradualmente una capacidad militar autónoma que, para el año 2030, supondrá una amenaza creciente para el país", destaca el informe.

"En consecuencia, los próximos años representan para Rusia una ventana de oportunidad durante la cual el presidente Putin podría concluir que merece la pena asumir el riesgo de intentar modificar drásticamente el orden de seguridad en Europa. Por consiguiente, es probable que Putin busque alterar el curso actual de los acontecimientos", ha remachado.