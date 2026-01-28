Dinamarca defiende los ejercicios militares en Groenlandia hasta que se acuerde una misión de la OTAN

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el marco de la última cumbre europea en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha defendido este miércoles los ejercicios militares en Groenlandia hasta que se acuerde una misión de la OTAN, insistiendo en que depende de los europeos lograr que el continente esté seguro y próspero, en una nueva llamada a reforzar la capacidad militar cuando la relación con Estados Unidos pasa por horas bajas debido a sus pretensiones de anexionarse la isla ártica.

"La OTAN deberá desempeñar un papel mucho más importante en la región ártica y en el mar del Norte, incluido en Groenlandia y en torno a Groenlandia, y es algo que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. Pero hasta que se despliegue la misión 'Centinela Ártico' de la OTAN, es muy importante el ejercicio 'Resistencia Ártica'", ha asegurado la dirigente escandinava en declaraciones desde París, donde se reúne junto al primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, con el presidente galo, Emmanuel Macron.

En el marco de sus contactos con líderes europeos por la crisis en Groenlandia, Frederiksen ha avisado de que el orden mundial "tal y como lo conocemos está bajo presión" y ha defendido contar con "una Europa más fuerte que nunca".

"Necesitamos una Europa que tenga la voluntad y la capacidad de defender nuestros valores y nuestros principios. Para mí, el camino a seguir es absolutamente claro: depende de nosotros y únicamente de nosotros, los europeos, lograr que la Europa del mañana sea segura de sí misma y próspera, y para ello debemos ser capaces de defendernos, y debemos", ha afirmado.

Para Frederiksen, el pulso del presidente estadounidense, Donald Trump, por tomar el control de Groenlandia está dejando lecciones importantes en Europa y reforzando su unidad. "Si estamos unidos y no aceptamos ningún compromiso sobre nuestros valores democráticos, si comunicamos de manera muy clara, especialmente cuando existe presión desde el exterior, entonces, si resistimos, si respondemos, podemos defendernos y podemos avanzar juntos", ha señalado.

Por su parte, el primer ministro groenlandés ha insistido en que la crisis va más allá de la isla ártica y tiene que ver con "la democracia, el respeto al orden, el derecho y la integridad internacional", defendiendo que Macron ha estado desde el primer momento de lado de Groenlandia. "Es el momento de la unidad, no de la división", ha afirmado.

Mientras, Macron ha defendido el despliegue francés en el marco de los ejercicios militares liderados por Copenhague en territorio ártico, apuntando igualmente a la necesidad de "un mayor compromiso" de la OTAN en el Ártico a través de una misión de vigilancia reforzada.

A su juicio, la Unión Europea también tiene que dar un paso adelante y revisar su estrategia hacia esta región ya que "los acontecimientos recientes" son "una llamada de atención estratégica para toda Europa".

Frederiksen y Nielsen se encuentran en una gira por Europa que les ha llevado a encuentros en París y Berlín, donde se entrevistaron con el canciller alemán, Friedrich Merz. La iniciativa busca recabar apoyo entre las capitales europeas, en plenas tensiones por las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia.

El presidente estadounidense anunció un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mantener canales de conversación para una salida a la crisis en Groenlandia, donde insiste en el establecimiento de nuevas zonas de soberanía estadounidense. Rutte aseguró este lunes que habrá "dos líneas de trabajo" simultáneas sobre la seguridad en Groenlandia, una primera para que la OTAN asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico, y otra para evitar que Rusia y China tengan mayor presencia en la isla perteneciente a Dinamarca.