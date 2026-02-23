Dinamarca destinará medio millón de euros más a Ucrania

Archivo - El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este domingo que destinará 3.800 millones de coronas danesas (medio millón de euros) adicionales al fondo de 2026 para Ucrania, a pocos días de que se cumplan cuatro años desde la invasión a gran escala por parte de Rusia.

"La lucha de Ucrania también afecta a nuestra seguridad. Europa no debe olvidar la lucha de los ucranianos, y por eso me parece importante que el Gobierno planee asignar más de 3.800 millones de coronas adicionales a Ucrania este año. Me enorgullece que Dinamarca esté liderando este camino", ha declarado el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado en el que ha asegurado que el "apoyo a la defensa de Ucrania también contribuye a la defensa de Europa y de Dinamarca".

Este monto se suma a los 9.600 millones de coronas danesas (1.285 millones de euros) previamente asignadas y otros 600 millones (poco más de 80 millones de euros) procedentes de la venta de los F-16. En total, Copenhague aportará este año a Kiev un total de 14.000 millones de coronas (1.873 millones de euros), según ha indicado la cartera militar.

Poulsen ha subrayado en la misma nota que el país "se ha rearmado considerablemente y con rapidez" y en este sentido ha precisado que "el Gobierno ya ha logrado destinar el 3,5% de su PIB a Defensa y Seguridad". "Este es el nivel más alto en décadas y está en consonancia con el enorme desarrollo que han experimentado las Fuerzas Armadas en los últimos años", ha sostenido, cumpliendo así con el objetivo de la OTAN de que sus miembros destinen al menos un 5% de su PIB a gasto militar.