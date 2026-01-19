Dinamarca y Groenlandia piden a Rutte una misión de la OTAN en la isla del Ártico

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen. - OTAN

BRUSELAS, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, han solicitado este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión de la Alianza Atlántica en la isla del Ártico en un momento de crisis marcado por las pretensiones de Estados Unidos para hacerse con la soberanía del territorio.

Así lo han asegurado ambos ministros en declaraciones a los medios después de mantener una reunión en Bruselas con Rutte, al que han percibido como "consciente de la difícil situación a la que se enfrenta" Dinamarca, pero también "de la situación en la que se encuentra la OTAN".

El jefe de la diplomacia danesa ha detallado que han propuesto al secretario general de la Alianza Atlántica una misión de la OTAN en Groenlandia, si bien no han precisado cuál ha sido la respuesta del ex primer ministro de Países Bajos más allá de tomar nota de la petición.

Preguntados sobre si esta petición se da porque consideran que ha fracasado la actual misión conjunta con ocho países europeos, la 'Operación Resistencia Ártica', tras las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lund Poulsen ha respondido que "nada ha fracasado".

En su opinión, las maniobras militares --en las que participan Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia--, son una muestra de la "estrategia clara" del Gobierno danés en su afán por asumir una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico.

Eso sí, ha lamentado que algunas de las declaraciones del mandatario estadounidense reclamando para sí Groenlandia han sido "realmente dolorosas", y que eso da motivos a Dinamarca para "hacer más desde el lado europeo en términos de inversión y presencia" y de responder "de nuevo a los estadounidenses".

EEUU, UN SOCIO IMPORTANTE PARA EUROPA

Lund Poulsen se ha referido también al papel de Estados Unidos como socio en la OTAN, y ha admitido que si Washington se saliera de la Alianza Atlántica, supondría un "desafío gigante" para la seguridad de Europa.

En este punto, ambos ministros se han mostrado comprometidos a intentar mantener el diálogo con la Administración Trump que iniciaron la semana pasada con su visita a la Casa Blanca, donde se reunieron con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la reunión, ambas partes aceptaron colaborar pero difirieron sobre la posibilidad de que Washington tome el control de la isla.

"SEGUIREMOS TRABAJANDO"

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha detallado tras finalizar la reunión que ha conversado con los ministros de Dinamarca y Groenlandia sobre "la importancia del Ártico" para la "seguridad colectiva".

También han tratado otros asuntos cómo el hecho de que Dinamarca esté "intensificando sus inversiones en capacidades clave". "Seguiremos trabajando juntos como aliados en estos importantes temas", ha añadido el líder de la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.