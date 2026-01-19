Starmer aboga por la "calma" y el diálogo con EEUU y aliados para resolver la crisis en Groenlandia

El primer minitro británico, Keir Starmer, antes de un encuentro en Downing Street, - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido este lunes abordar desde la "calma" y el diálogo entre aliados, incluyendo a Estados Unidos, la crisis en Groenlandia después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, haya anunciado aranceles a los países europeos, también a Reino Unido, que movilizaron tropas para unos ejercicios militares liderados por Dinamarca en plenas tensiones con Washington.

"La forma correcta de abordar un asunto de esta gravedad es mediante un diálogo en calma entre aliados. Seamos claros: la seguridad de Groenlandia importa y será aún más importante a medida que el cambio climático transforme el Ártico", ha señalado el primer ministro británico en una rueda de prensa desde Downing Street.

Starmer ha concedido que la "competencia estratégica" al alza en el mar del Norte "requerirá mayor atención, inversión y una defensa colectiva más sólida", por lo que ha pedido cooperación a Estados Unidos, al que reconoce un papel "central" en ese esfuerzo. "Reino Unido está dispuesto a contribuir plenamente junto a nuestros aliados a través de la OTAN", ha señalado.

En este sentido, Starmer ha recalcado que cualquier acción en Groenlandia tiene que enmarcarse en un esfuerzo colectivo de la OTAN y respetar la soberanía nacional danesa sobre el territorio.

"No puede dejarse de lado, porque va al corazón de cómo funciona una cooperación internacional estable y confiable. Cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde únicamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca. Ese derecho es fundamental, y lo apoyaremos", ha resumido.

"Trabajaremos con nuestros aliados, en Europa, en toda la OTAN y con Estados Unidos. Mantendremos el diálogo abierto y defenderemos el Derecho Internacional", ha resumido, sobre el plan de acción de Londres ante la crisis abierta con Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha reseñado que el Ejecutivo usará "toda" su capacidad para "proteger la seguridad, el nivel de vida y el futuro del pueblo británico".

CONTACTO REGULAR CON TRUMP

Durante su alocución, el dirigente laborista ha defendido el contacto constante con Trump y la histórica alianza entre Londres y Washington en momentos de tensión como el que se vive por la disputa en torno a la isla ártica, territorio autónomo de Dinamarca.

"Hablo regularmente con el presidente Trump. Mi equipo mantiene contacto diario con todas las figuras clave de su administración", ha señalado, insistiendo en que estas relaciones "importan y producen resultados concretos en el interés nacional".

Según ha expuesto, las alianzas "no consisten en fingir que no existen diferencias" sino en encararlas "directamente, con respeto y con un enfoque en los resultados.

Trump dio otra vuelta de tuerca a las tensiones con los aliados europeos por el control de Groenlandia con el anuncio de aranceles comerciales adicionales contra los países que confirmaron su participación en maniobras militares en la isla ártica. En una llamada telefónica el domingo, Starmer le trasladó que era un "error" esta maniobra, alegando que la seguridad en la zona es una prioridad para todos los aliados de la OTAN.

Sin embargo, el mandatario estadounidense ha insistido en que tomar el control del territorio semiautónomo de Dinamarca alejará la "amenaza rusa" y criticado que Copenhague "no ha podido" lograrlo hasta ahora. "La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca 'tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia'. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto", reiteró, sin cambiar el rumbo sobre sus aspiraciones expansionistas.