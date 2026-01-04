Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen - Europa Press/Contacto/Matthias Wehnert - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado este domingo "encarecidamente" a Estados Unidos a "poner fin a las amenazas" sobre la intención de Washington de anexionarse Groenlandia.

"Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", ha afirmado Frederiksen en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

Frederiksen ha planteado que "no tiene ningún sentido" la postura estadounidense sobre la anexión porque Dinamarca, "y por tanto Groenlandia", ya forma parte de la OTAN y está cubierto por las garantías de seguridad de la Alianza.

"Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y Estados Unidos que otroga a Estados Unidos un amplio acceso a Groenlandia y hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico", ha argumentado.

"Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad", ha remachado en referencia a Groenlandia, Islas Feroe y el territorio metropolitano de Dinamarca, que juntos forman el Reino de Dinamarca.

Frederiksen responde así a una entrevista de Trump con 'The Atlantic' en la que el mandatario estadounidense afirma que "Nosotros necesitamos Groenlanda. Absolutamente". "La necesitamos para nuestra defensa", ha asegurado Trump, que ha expuesto como motivo que está "rodeada por barcos rusos y chinos".

Este mismo domingo la mujer del ultranacionalista asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha publicado en su cuenta de X un mapa de Groenlandia bajo la bandera estadounidense y con un mensaje amenazador: "Pronto".

Aunque ahora ha pasado a un segundo plano, Katie Miller ha desempeñado destacados roles durante el primer mandato de Trump, cuando llegó a actuar como directora de comunicación de la Vicepresidencia e incluso desempeñó el cargo de portavoz del antiguo Departamento de Eficiencia Gubernamental abanderado por el magnate Elon Musk.

El embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, ha protestado el mensaje de Katie Miller con un "amable recordatorio" sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca. "Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca", ha indicado el diplomático sobre el mapa publicado por Miller.

"Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico, y el Reino de Dinamarca ha intensificado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico", ha añadido antes de apostillar que espera de EEUU, "el pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca".