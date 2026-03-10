Dinamarca ordena el cierre temporal de su Embajada en Irán por la guerra abierta en el país

Archivo - Lars Lokke Rasmussen, ministro danés de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmado este martes el cierre temporal de la Embajada de Dinamarca en Teherán como consecuencia de la escalada bélica en Oriente Próximo, después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha respondido atacando sus posiciones en la región.

Rasmussen ha explicado que la decisión se tomó hace unos días y que no se trata de un cierre "permanente", pero ha condicionado una próxima reapertura "a una situación de seguridad diferente a la actual", recoge la cadena pública DR TV.

"La situación de seguridad es tan grave que ya no podemos mantener una embajada", ha dicho Rasmussen, quien ha informado de que los diplomáticos daneses que estaban en Teherán ya se encuentran "fuera del país".

Rasmussen ha recordado que en los últimos dos años el Gobierno danés ha estado instando a sus ciudadanos a dejar Irán ante el deterioro de la situación y que la decisión anunciada este martes coincide con la de muchos otros países europeos.