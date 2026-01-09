Las disidencias de 'Iván Mordisco' proponen una alianza con el ELN y otras paramilitares contra EEUU

Archivo - Nestor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', líder de las disidencias de las FARC - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

El líder de una disidencia de las FARC Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', ha invitado este jueves a otros grupos paramilitares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a formar un "gran bloque" en respuesta a la intervención militar de Estados Unidos, tra el ataque del fin de semana contra Caracas y alrededores que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro.

"Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", ha alentado en un vídeo difundido en redes sociales que ha destinado al ELN, pero también a la Segunda Maquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

'Mordisco', que ha reconocido que "existen diferencias heredadas del pasado" entre ellos, ha invitado a estos grupos armados a aliarse ante lo que ha calificado de "rugido del imperialismo norteamericano", destacando que "miramos al mismo enemigo" y "somos herederos de una misma causa".

"La sombra, el águila intervencionista, se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros", ha agregado al respecto, tras criticar que "Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad".

Así, ha señalado que el ataque del pasado sábado sobre Venezuela "no es solo un ataque a un pueblo hermano. Es una afrenta directa a la patria grande que soñó (Simón) Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación".

"El destino nos grita que es hora de juntarnos del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América", ha reiterado antes de reclamar el fin de "intervenciones militares, aficiones económicas, dominación cultural" por parte de Washington.