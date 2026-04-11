Dos heridos y abatido el agresor tras un ataque con arma blanca en la estación de Grand Central de Nueva York

Archivo - Estación de Grand Central de Nueva York (archivo) - Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la Policía.

El Departamento de Bomberos ha informado de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico.

El incidente comenzó poco después de las 9.30 horas de la mañana del sábado cuando una persona sufrió una herida de arma blanca tras un ataque en el andén de los trenes 4, 5 y 6 sentido subida, según fuentes policiales citadas por 'The New York Times'. Un agente acudió al lugar y abatió al agresor.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado de desvió de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido.