Dos muertos tras un ataque que ha hundido un buque cargado de trigo en el mar de Azov

Buque 'Volgo Balt', hundido tras un ataque en el mar de Azov - GOBIERNO RUSO DE JERSÓN
MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos personas han muerto como consecuencia de un ataque de un dron que ha causado el hundimiento del buque 'Volgo Balt', que estaba cargado con trigo.
Los servicios de emergencia rusos han informado de que el buque estaba a unas 300 millas al norte de Kerch cuando se produjo el incidente, informa la agencia de noticias rusa TASS.
Nueve miembros de la tripulación han podido ser evacuados en un buque de rescate y están ya en la región de Jersón, en el sur de Ucrania bajo control ruso.
El gobernador de la provincia de Jersón, Vladimir Saldo, ha confirmado por el momento en sus redes sociales la muerte de una persona nacida en 1991 y ha destacado que los nueve rescatados eran todos de nacionalidad rusa.
Además, ha informado de que hay dos personas desaparecidas y de que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.