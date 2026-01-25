Dos muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Cadáveres en el Hospital Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado este domingo con aviación y artillería varios puntos de la Franja de Gaza y han matado así al menos a dos personas, según han informado fuentes palestinas, a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre.

El cadáver de Mahmud Qassem ha llegado al Hosptial Al Shifa, en la ciudad de Gaza, después de resultar alcanzado por el fuego de la artillería y los disparos israelíes en el barrio de Al Tufá, en el este de la capital gazatí según fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastín'. Varias personas más han resultado heridas en este mismo incidente.

Por otra parte, el cuerpo de otro palestino identificado como Manar Said al Madhun ha llegado al Centro Médico Al Nasser de Gaza tras resultar herido por disparos israelíes en Al Iqlimi, al sur de la ciudad de Jan Yunis.

Además, la aviación de las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado un edificio del barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza y han realizado una "gran operación de demolición" en Jan Yunis. También ha habido bombardeos de artillería contra el sureste de esa misma ciudad y carros de combate israelíes han bombardeado el sureste de Deir al Balá, en el centro de la Franja.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha este domingo informado de la muerte de tres personas y de otras ocho más heridas en acciones israelíes en el enclave durante las últimas 24 horas.

Desde el 10 de octubre de 2025 que entró en vigor el alto el fuego se han confirmado 484 muertos y 1.321 heridos, mientras que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado 713 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Así, desde el inicio de la ofensiva de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 se han registrado 71.657 muertos y 171.399 heridos, si bien se teme que la cifra sea superior, dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la Línea Amarilla, que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.