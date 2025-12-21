Las dos últimas semanas de conflicto entre Tailandia y Camboya dejan ya 53 civiles muertos

Imagen de archivo de militares tailandeses durante el conflicto con Camboya - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último episodio del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya que comenzó hace dos semanas ha dejado ya 53 civiles muertos (34 por el lado tailandés, 19 por el lado camboyano), según han informado las respectivas autoridades de ambos países en medio de un cruce de bombardeos e incursiones transfronterizas, de momento sin final a la vista.

En su último balance publicado este domingo, el Ministerio de Salud de Tailandia ha confirmado que 34 civiles han muerto desde el 7 de diciembre hasta este domingo. De ellos, 33 han fallecido por los impactos de los proyectiles camboyanos y uno ha muerto "en un ataque directo", ha informado el Ministerio en su balance recogido por los medios tailandeses.

El Ejército tailandés, cabe recordar, tiene constancia de otros 19 militares muertos en estas hostilidades.

Por la parte camboyana, la portavoz del Ejército, la general Maly Socheata, ha informado este domingo en rueda de prensa que ahora mismo hay constancia de 19 civiles muertos, entre ellos un niño, y de otros 79 heridos desde el nuevo estallido de los combates hasta la tarde de este pasado sábado. El Ejército no ha dado información sobre el número de bajas entre sus efectivos.

En el capítulo de desplazados, el Ministerio de Salud tailandés cifra los suyos en 213.000 evacuados que están ahora mismo refugiados en 889 albergues de la zona. Camboya, por su parte, estima los desplazados en casi 520.000, entre ellos unos 165.000 niños.

Aunque ninguno de los dos bandos ha informado de acercamientos diplomáticos en las últimas horas, la mediación estadounidense, a través del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha expresado su confianza en la posible firma de un alto el fuego "el lunes o el martes" de esta próxima semana.