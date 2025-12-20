EEUU confía en un alto el fuego entre Tailandia y Camboya a principios de la próxima semana

Imagen de archivo del conflicto entre Camboya y Tailandia - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes

Los dos países confirman nuevos intercambios de bombardeos desde esta mañana MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha expresado su confianza en que Tailandia y Camboya firmarán un alto el fuego "el lunes o el martes" de la próxima semana en medio de nuevos intercambios de bombardeos transfronterizos entre los dos países.

"La parte tailandesa continuó disparando contra Camboya: desde las 18.30 horas del 19 de diciembre de 2025 hasta las 8.00 horas del 20 de diciembre de 2025", ha denunciado el Ministerio de Defensa de Camboya en un comunicado publicado este sábado. Tres horas después, al mismo tiempo que Tailandia, el Ministerio ha confirmado un bombardeo tailandés en la ubicación de un hotel casino en la provincia de Pursat, según la nota recogida por el 'Khmer Times'.

La general Maly Socheata, portavoz del Ministerio de Defensa, ha denunciado que Tailandia está ahora mismo ejecutando una ofensiva "multifrente" contra las regiones militares 3, 4 y 5 en las provincias de Koh Kong, Pursat, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey y Preah Vihear.

Tailandia, por su parte, ha anunciado en las últimas horas la recuperación de los cuerpos sin vida de dos militares después de que las tropas tailandesas recuperaran el control de la estratégica Colina 350 en la provincia de Surin, hasta ahora en manos de las fuerzas camboyanas.

Las fuerzas tailandesas han asegurado el área, pero las inspecciones de seguridad continúan debido al riesgo de minas terrestres, dijo el mayor general Winthai Suvaree, portavoz del Ejército Real Tailandés, en comentarios recogidos por el 'Bangkok Post'.

Este pasado viernes, Rubio reconocía intensos esfuerzos "para que todo el mundo vuelva a los términos" del acuerdo inicial del alto el fuego pactado gracias a la mediación del presidente de EEUU, Donald Trump.

"Tenemos el cauto optimismo de que podamos llegar a ese punto para el lunes o el martes de la semana que viene", ha añadido Rubio durante una comparecencia ante los medios para valorar los resultados del año en política exterior.

El mismo lunes, cabe recordar, los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) se reunirán el lunes en Kuala Lumpur (Malasia), donde discutirán la crisis fronteriza.