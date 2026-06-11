EAU condena ataques de Irán a Bahréin, Kuwait y Jordania y los considera una "violación flagrante de soberanía"

El primer ministro de Kuwait, Ahmad al Abdullah visita el aeropuerto dañado tras un ataque, en la provincia de Farwaniya, Kuwait, el pasado 3 de junio. - Europa Press/Contacto/Office of Prime Minister

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han condenado este jueves los nuevos ataques "hostiles" de Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania, en la nueva oleada de represalias tras la ofensiva de Estados Unidos contra varios puntos del país centroasiático.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores emiratí ha señalado su rechazo "en los términos más enérgicos" de las acciones de Teherán. "Estos ataques hostiles constituyen una violación flagrante de la soberanía de las tres naciones hermanas y una amenaza para su seguridad y estabilidad", ha denunciado.

En este sentido, Emiratos ha reiterado su solidaridad como los tres países al tiempo que ha indicado su apoyo a "todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad".

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, alegando que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos puntos de la República Islámica.

La peor parte se la ha llevado Kuwait, que ha registrado ataques contra las bases aéreas de Alí al Salem y Ahmad al Jaber, de titularidad estadounidense. Esta andanada de ataques se enmarca en la segunda jornada consecutiva de agresiones intercambiadas en la región entre Washington y Teherán en medio de un alto el fuego más frágil que nunca y unas negociaciones en la cuerda floja.