Ecuador envía cerca de 50 rescatistas y dos perros a Venezuela tras el doble terremoto

Efectivos ecuatorianos enviados a Venezuela este jueves - SECRETARÍA ECUATORIANA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN X

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió al país en la víspera.

"Desplegaremos 47 rescatistas y dos canes. Además, movilizaremos seis toneladas de equipamiento", ha anunciado el cuerpo quiteño en un comunicado en el que ha precisado que el envío incluye un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital para coordinación y comunicación, o drones para reconocimiento y evaluación de zonas afectadas.

A ello se suman, además, varios equipos de corte y perforación, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica para localizar posibles víctimas bajo escombros, según ha detallado el cuerpo de Bomberos agregando que el objetivo es brindar "apoyo especializado" en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

Poco antes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos avanzó que "por disposición del Gobierno nacional, liderado por el presidente (de Ecuador), Daniel Noboa" se estaba trabajando en la "preparación y movilización de 46 bomberos rescatistas especializados, junto a sus equipos técnicos y caninos, para apoyar las labores de búsqueda y rescate".

Ello va en línea con el anuncio anterior del propio Noboa, quien en un mensaje en redes sociales informó que Ecuador respondería "con la rapidez y el compromiso que este momento exige" arguyendo que "a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario".

Autoridades latinoamericanas de países como Brasil, Cuba, Argentina, México, El Salvador, Chile, República Dominicana, Panamá, Costa Rica o Colombia han mostrado a lo largo de la jornada su disposición a enviar ayuda a Venezuela tras los referidos terremotos que dejan ya al menos 188 muertos y más de 1.500 los heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.