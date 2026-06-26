China confirma la muerte de dos de sus ciudadanos en los terremotos de Venezuela

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este viernes que dos de sus ciudadanos han muerto por los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que tuvieron lugar el jueves en el norte de Venezuela y que han dejado hasta el momento 235 fallecidos y más de 4.000 heridos en el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado en una rueda de prensa que los seísmos han dejado "numerosas víctimas y grandes pérdidas materiales". Así, ha trasladado las condolencias al Gobierno y al pueblo de Venezuela", según informaciones del diario 'Global Times'.

"El Gobierno de China y la Sociedad de la Cruz Roja de China ofrecerán asistencia humanitaria a Venezuela. Estamos preparados para ofrecer toda la ayuda que sea necesaria a medida que avanza la situación", ha aclarado, antes de manifestar que la Embajada de China está "haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos chinos que se encuentran en el país".

En este sentido, ha recordado a los ciudadanos que permanezcan en territorio venezolano que permanezcan alerta a posibles réplicas y "desastres derivados de los seísmos", además de atender a la información oficial.