Edmundo González esgrime que los nuevos cargos contra Maduro reflejan "las graves violaciones de DDHH" en Venezuela

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Edmundo González ha subrayado que los nuevos cargos presentados en Estados Unidos contra el capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntas torturas contra detenidos reflejan "las graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas en el país sudamericano durante su mandato.

"La nueva acusación presentada por la Justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en actos de tortura, pone en primer plano las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Venezuela", ha señalado, antes de agregar que el país "necesita instituciones que protejan la dignidad humana, investiguen los abusos y garanticen que nunca más se utilice el poder para perseguir, torturar o vulnerar los derechos de las personas".

"Hay una reflexión que tengo muy presente. Hoy, quienes enfrentan estas acusaciones reclaman garantías judiciales, condiciones de detención adecuadas y el respeto de sus derechos", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales, en referencia precisamente a Maduro y Flores. "Son derechos que durante años les fueron negados a miles de venezolanos. La vida es así", ha recalcado.

Así, ha argumentado que "el Estado de derecho se demuestra cuando somos capaces de garantizar a todos los derechos que exigimos para nosotros mismos". "Los privilegios son transitorios, pero los derechos deben ser permanentes. Esa es una lección para todos", ha destacado González.

El opositor ha recordado además que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó recientemente el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y ha incidido en que el trabajo de este organismo "ha permitido construir una memoria documentada de las violaciones sufridas por miles de venezolanos, identificar patrones de represión y contribuir a establecer responsabilidades".

"La continuidad de esa labor es indispensable", ha puntualizado. "La verdad debe conocerse, las víctimas tienen derecho a justicia y reparación, y todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas", ha apostillado González, quien fue candidato de la oposición a las elecciones celebradas en 2024, en las que Maduro se hizo con un nuevo mandato en medio de denuncias de fraude.

Los cargos contra Maduro y Flores se enmarcan en una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre la existencia de un "sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas" en Venezuela, con ambos siendo colocados al frente de una "estructura de poder violenta" empleada para "afianzarse en el poder" y que recurría a prácticas de tortura.

Estos cargos se suman a los ya presentados contra el mandatario por formar parte de una supuesta trama que introducía droga en Estados Unidos, mientras Maduro --capturado en enero durante una operación militar estadounidense en la capital, Caracas, que dejó más de un centenar de muertos-- se ha declarado inocente de los cargos imputados hasta ahora y ha denunciado que su detención es ilegal.