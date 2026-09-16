EEUU abordó un buque con bandera extranjera para investigar un posible ciberataque de "actores extranjeros"

Archivo - Imagen de archivo de códigos en un ordenador durante un ciberataque. - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que un equipo del organismo y agentes del FBI abordaron en agosto un buque comercial de bandera extranjera en el golfo de México para investigar un posible ciberataque por parte de "actores extranjeros" durante su recorrido, ante las informaciones en prensa estadounidense sobre dos investigaciones por presuntos ataques informáticos contra petroleros y metaneros tras pasar por el estrecho de Gibraltar.

Un portavoz del organismo ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que la Guardia Costera, "en estrecha coordinación con FBI y expertos federales en ciberseguridad", llevó a cabo una "operación conjunta de abordaje y seguridad en alta mar", concretamente en un buque de bandera extranjera que se dirigía a puerto en territorio de Estados Unidos.

Así, ha recalcado que el objetivo de la operación, acometida el 21 de agosto, fue "garantizar la integridad de los sistemas operativos y de tecnología de la información del buque, tras detectarse indicios de que su red había sido comprometida por actores cibernéticos extranjeros".

Este portavoz ha especificado que este equipo "embarcó en el buque para llevar a cabo una investigación exhaustiva a nivel de seguridad", antes de recalcar que "el capitán, la tripulación y el personal corporativo en tierra fueron colaboradores fundamentales para garantizar la mitigación de las amenazas", sin más detalles sobre la amenaza.

"En estos momentos no hay informes sobre afectaciones operativas, inestabilidad en el buque, peligro físico para la tripulación o impactos medioambientales", ha asegurado el portavoz e la Guardia Costera, que ha remarcado que el organismo "gestiona activamente las comunicaciones con los operadores portuarios, los propietarios de las embarcaciones y los actores del sector marítimo local para garantizar que las operaciones portuarias continúen de manera segura y sin interrupciones".

Por último, ha aplaudido la "amplia colaboración" de la embarcación afectada, cuya bandera o propietario no ha sido desvelada, y ha pedido a "los socios del sector marítimo" que "soliciten de forma proactiva" asistencia a nivel de ciberseguridad "bajo condiciones de anonimato" de cara a hacer frente a cualquier tipo de amenaza cibernética.

Las autoridades estadounidenses no han responsabilizado a nadie por ahora sobre este ciberataque, si bien medios iraníes indicaron en los días posteriores al 21 de agosto que el 'VL Prosperity', un petrolero de bandera liberiana, había sido objetivo de un ataque informático. La empresa HMM Ocean Service ha confirmado el declaraciones a la cadena de televisión CBS que el buque, de su propiedad, fue el abordado por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Fuentes conocedoras de la situación han señalado al diario estadounidense 'The Wall Street Journal' que las autoridades de Estados Unidos están investigando posibles ciberataques contra dos petroleros y metaneros que se dirigían al país norteamericano, antes de agregar que ambos habrían sido objetivo de estos intentos de 'hackeo'' cerca de las costas europeas.

En este sentido, fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense ABC han confirmado que el buque se encontraba en el estrecho de Gibraltar en el momento del ataque informático, perdiendo las comunicaciones durante más de 30 horas, sin que Washington haya confirmado oficialmente este extremo. Estas mismas fuentes ahondan en que un segundo buque sufrió un incidente similar y fue abordado el 24 de agosto para una investigación.