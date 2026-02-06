EEUU acusa a China de haber efectuado un ensayo nuclear secreto en junio de 2020

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Estados Unidos ha asegurado que China efectuó en junio de 2020 una prueba nuclear que consiguió ocultar a la comunidad internacional a través de una tecnología para confundir a los sistemas de detección sismológica empleados en la detección de esta clase de ensayos.
El subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, ha comunicado este anuncio durante su comparecencia en la Conferencia de Desarme de Ginebra (Suiza).
"China ha realizado pruebas nucleares y efectuado preparativos para pruebas con cargas de cientos de toneladas", ha hecho saber DiNanno en comentarios posteriormente reproducidos en sus redes sociales. El Ejército chino, ha añadido, ha empleado una tecnología conocida como "desacoplamiento" que "reduce la eficacia de la detección sísmica para ocultar sus actividades al mundo".
"China realizó una de estas pruebas nucleares el 22 de junio de 2020", indicó DiNanno en comentarios realizados el pasado jueves.
Este mismo viernes, el secretario de Estado de EEUU ha reiterado su apertura a negociar un nuevo tratado de control de armas nucleares tras expirar el Nuevo START, que aplicaba límites a los arsenales de Estados Unidos y Rusia, aunque ha insistido en que un futuro pacto sobre armamento sin China dejará a Estados Unidos y sus aliados "menos seguros".
Mientras, el Gobierno chino no ha abordado directamente esta acusación y el Ministerio de Exteriores chino, también en redes sociales, ha asegurado que el país "siempre actúa con la máxima prudencia y responsabilidad en cuestiones relacionadas con las armas nucleares".
"China sigue una estrategia nuclear defensiva y una política de no ser el primero en usar armas nucleares, y se ha comprometido incondicionalmente a no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra Estados no poseedores de armas nucleares y zonas libres de armas nucleares", ha indicado el Ministerio.
El país, remacha Pekín, "mantiene sus capacidades nucleares al nivel mínimo requerido por la seguridad nacional y no tiene intención de participar en una carrera armamentista con nadie".