EEUU acusa a Irán de disparar contra zonas residenciales de Bahréin

Archivo - Imagen del Bahrain World Trade Center en Manama (Bahréin) - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de EEUU ha denunciado que Irán ha disparado en las últimas horas contra edificios residenciales en Bahréin y ha avisado que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara ataques contra residencias de efectivos de la Marina del país.

El Ministerio de Interior de Bahréin, concretamente, atribuyó a "la agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de proyectiles contra "un hotel y dos edificios residenciales en Manama", la capital del país, sin víctimas que lamentar.

"Anoche, las fuerzas iraníes dispararon siete drones de ataque contra barrios residenciales civiles en Bahréin", ha denunciado el comandante del Mando Central del Ejército de EEUU, el almirante Brad Cooper. "Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta. Seguiremos trabajando con nuestros socios regionales para abordar esta amenaza a personas inocentes en toda la región", ha añadido.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores de Qatar informó de estos ataques contra los miembros de "las Fuerzas Navales del Emir de Qatar que participan en el Centro Unificado de Operaciones Marítimas del Comando Militar Unificado del Consejo de Cooperación del Golfo".

El contrataque iraní a la ofensiva desencadenada por EEUU e Israel el pasado fin de semana ha alcanzado varios países de la región. Teherán esgrime que estos ataques están dirigidos contra intereses y activos militares estadounidenses en la zona y en modo alguno representa un ataque directo contra los países afectados.