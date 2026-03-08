EEUU acusa a Irán de usar áreas civiles para operaciones militares y pide a la población que se ponga a cubierto

Imagen de archivo de la operación estadounidense 'Furia Épica' contra Irán. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha emitido este sábado una alerta a la población iraní tras denunciar que las operaciones militares iraníes se están desarrollando en zonas "densamente pobladas" y ponen en grave peligro las vidas de los civiles.

El CENTCOM avisa que este escenario está ocurriendo en provincias como Dezful, Isfahán y Shiraz, donde actúan plataformas de drones y misiles balísticos en medio de centros de población. "Una decisión peligrosa", según el Ejército de EEUU, porque "los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en objetivos militares legítimos según el derecho internacional".

El Ejército, a continuación, indica que "la tasa de lanzamiento" de aviones no tripulados y misiles iraníes "ha disminuido drásticamente a medida que las fuerzas estadounidenses y sus socios van diezmando la capacidad militar iraní" pero "no puede garantizar la seguridad de los civiles en las instalaciones utilizadas por el régimen iraní con fines militares ni en sus alrededores".

El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de EEUU e Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos, en una valoración oficial en línea con las estimaciones presentadas esta semana por organizaciones locales e internacionales.

De los fallecidos, 198 eran mujeres, la inmensa mayoría niñas en la escuela bombardeada en Minab, un ataque que Teherán atribuye a EEUU, cuyo secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reconocido como un incidente todavía bajo investigación mientras el presidente Donald Trump ha echado al culpa al Ejército iraní por un lanzamiento fallido. Entre los heridos hay 1.044 mujeres, 584 menores de 18 años y 54 menores de cinco años.

Estados Unidos ha confirmado hasta ahora seis militares muertos en los ataques iraníes desde el comienzo de la ofensiva conjunta con Israel contra el corazón del poder iraní la semana pasada.