EEUU acusa a un soldado de usar información confidencial sobre la captura de Maduro en apuestas ilegales

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una imagen de archivo - ---/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han acusado este jueves a un soldado del Ejército del país de utilizar información confidencial sobre la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrida a comienzos del pasado enero, para realizar apuestas en las cuales habría obtenido más de 400.000 dólares (unos 342.280 euros).

"Gannon Ken Van Dyke --nombre del uniformado acusado-- traicionó presuntamente a sus compañeros soldados utilizando información confidencial para su propio beneficio económico", ha manifestado el subdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), James Barnacle Jr., en declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia en un comunicado en el que, ha precisado, "obtuvo más de 400.000 dólares al especular con diversos resultados relacionados con Venezuela, tras conocer la operación gracias a su condición de soldado del Ejército de Estados Unidos".

Concretamente, a Van Dyke, de 38 años, se le acusa de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, así como se le atribuyen cargos relacionados con el fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.

Según ha defendido el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, el acusado, supuestamente, "traicionó la confianza que el Gobierno de Estados Unidos había depositado en él al utilizar la información clasificada" sobre una operación militar "sensible" para "realizar apuestas sobre el momento y resultado de esa misma operación" en aras de obtener beneficios". Este uso de información privilegiada, de acuerdo con la legislación federal, es considerada "ilegal".

Dicho operativo tuvo lugar el pasado 3 de enero y consistió en una incursión militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores, siendo ambos trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

ACUSACIÓN FORMAL SOBRE EL CASO

De acuerdo con la acusación formal que se ha hecho pública este jueves en el Tribunal Federal de Manhattan, Van Dyke, quien era soldado destinado en Fort Bragg, base militar situada en Fayetteville, en Carolina del Norte, en el sur del país, firmó acuerdos de confidencialidad en los que se comprometía a "no divulgar, publicar nunca" información "clasificada o sensible" relativa a operaciones militares.

Sin embargo, según reza el comunicado de la Justicia estadounidense, desde "aproximadamente el 8 de diciembre de 2025 y hasta al menos el 6 de enero", Van Dyke participó en la "planeación y ejecución " de la Operación Resolución Absoluta, nombre con el cual fue denominado el operativo por cuenta del cual fue capturado Maduro. Ello, agrega el texto, le permitió tener acceso a información "sensible, no pública y clasificada" sobre dicha actuación militar.

Valiéndose de dichos datos, alrededor del 26 de diciembre de 2025, el soldado acusado habría creado una cuenta en Polymarket, un mercado de predicciones que comenzó a ofrecer contratos sobre situaciones relacionadas con la posibilidad de que se produjeran o no acontecimientos relacionados con Venezuela y/o Maduro. Posteriormente, "comenzó a operar en los mercados relacionados" con ese tema, llegando a realizar alrededor de "trece apuestas".

Concretamente, Van Dyke habría apostado cerca de 33.000 dólares (unos 28.250 euros) en posiciones relacionadas con una posible intervención de las Fuerzas estadounidenses antes del 31 de enero de 2026, entre otras apuestas sobre ese mismo tema. Ello le permitió, tras la captura de Maduro, ganar alrededor de 409.881 dólares (unos 350.915 euros), cuantía que "en su mayoría" introdujo en una cartera de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlas en una cuenta de corretaje --contrato que permite realizar transacciones de valores en mercados regulados y no regulados por medio de una entidad intermediaria--.

Poco después, cuando la prensa informó de operaciones inusuales con contratos relacionados con Maduro en Polymarket, Van Dyke trató de "ocultar su identidad" solicitando la eliminación de su cuenta y cambiando de correo electrónico.

Cabe señalar que este caso está en manos del Grupo de Trabajo contra el Fraude en Valores y Productos Básicos, y la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía; mientras que la acusación está a cargo de los fiscales adjuntos Nicholas Chiuchiolo, Ryan Finkel y Juliana Murray, del Distrito Sur de Nueva York.

INVESTIGACIONES SOBRE APUESTAS DE EMPLEADOS FEDERALES

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que investigará a los empleados federales que realicen apuestas en plataformas de este calibre en aras de evitar el uso de información gubernamental confidencial para obtener beneficios personales.

Interrogado sobre el caso del soldado acusado, el mandatario ha lamentado que "el mundo entero, por desgracia", se haya convertido "en una especie de casino", algo que, ha asegurado en declaraciones recogidas por Bloomberg, no le gusta "conceptualmente".

Cabe señalar que una serie de apuestas recientes han suscitado dudas sobre un posible uso de información privilegiada con relación a las actuaciones del presidente contra Irán y Venezuela. De hecho, el mes pasado, según agrega Bloomberg, la Casa Blanca envió un correo electrónico interno en el cual advertía a sus empleados de que no utilizaran datos confidenciales para realizar apuestas en los mercados financieros o en plataformas de predicción.