El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en el Congreso. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos han advertido este miércoles de un aumento de la amenaza de atentados letales de Irán, al tiempo que ha admitido ciberataques desde el inicio de la guerra a infraestructuras críticas norteamericanas.

En el marco de su intervención ante el Congreso, el director de Inteligencia Nacional (DNI), Jay Clayton, ha señalado que la amenaza de "planes para perpetrar atentados mortales" por parte de Teherán tanto dentro como fuera de Estados Unidos ha "aumentado sustancialmente".

Clayton no se ha referido en concreto a las informaciones que apuntan a que Irán prepara un ataque contra altos cargos de la Administración estadounidense, pero sus declaraciones llegan cuando crece la preocupación en Estados Unidos por el posible uso de 'bombas sucias' contra su territorio.

El propio Donald Trump se refirió a estas amenazas tras señalar que Irán pagará "un precio como nunca antes ha pagado ningún país" si ataca Washington, al tiempo que apuntó que su Administración se toma muy en serio estas informaciones que provendrían de la Inteligencia estadounidense.

CIBERATAQUES DE IRÁN

Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha subrayado que las autoridades iraníes han dirigido ciberataques contra "infraestructuras críticas" en el contexto de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Desde que comenzó el conflicto con Irán a principios de este año, actores cibernéticos del Gobierno iraní y ciberdelincuentes simpatizantes de Irán han atacado redes de infraestructuras críticas de Estados Unidos", ha señalado ante los congresistas.

Según ha ahondado, "históricamente" los intentos iraníes han tenido "efectos localizados y escasamente perturbadores en instalaciones industriales con medidas de seguridad deficientes", aunque ha señalado que los sistemas vulnerables pueden sufrir "consecuencias perturbadoras".

Previamente, en esta intervención la Administración estadounidense ha descartado que un ciberataque esté detrás de los recientes fallos técnicos e interrupciones informáticas que se han producido en entidades financieras, aerolíneas y ciertas agencias gubernamentales, así como en Microsoft.

Las incidencias sufridas las últimas fechas "no se tratan de ciberataques", ha indicado Clayton, al tiempo que ha negado la responsabilidad de ningún Estado extranjero. "Lo hemos investigado a fondo", ha zanjado.