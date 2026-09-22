EEUU afirma que el acuerdo sobre Groenlandia permite construir "tantas bases militares como sean necesarias"

Archivo - Bandera de Groenlandia (archivo) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este martes que el acuerdo alcanzado con Dinamarca sobre Groenlandia permite a Washington construir "tantas bases militares como sean necesarias" en la isla para garantizar la seguridad, por lo que ha destacado que se trata de un acuerdo "permanente" y "muy bueno".

"Es permanente, es para siempre, porque este acuerdo no tiene fecha de vencimiento", ha aseverado Rubio durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, donde ha aclarado que "todo lo que tiene que ver con Groenlandia tiene que ver con la seguridad nacional".

Así, ha explicado que esto está relacionado, a su vez, con "la defensa del Ártico" y de las rutas marítimas. "Es de vital importancia. Teníamos un acuerdo pero era necesario modernizarlo y ponerlo al día. Ahora tenemos uno nuevo, que es bueno para Groenlandia y Dinamarca, porque también aporta seguridad a los dos y es para siempre", ha apuntado.

"Nos permite iniciar un proceso de inversión junto a Dinamarca. Gracias a él evitaremos despertar un día y darnos cuenta de que las empresas chinas han llegado y que, a efectos prácticos, se han hecho con el territorio, como ya han hecho en otras partes", ha aseverado. "Han construido puertos en diferentes partes del mundo, y un puerto es como una base militar, puede que un día desplieguen allí su Armada", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que si bien "varios presidentes estadounidenses comprendieron la importancia geográfica de Groenlandia, no ha sido hasta que ha llegado el presidente Donald Trump que se ha hecho algo realmente al respecto".

"Creo que esto es algo que nos facilita las cosas y que está relacionado con la OTAN, porque ahora cualquier país que no sea de la OTAN que quiera invertir allí tiene que pasar por un proceso del que ya formamos parte y del que tendremos el control, junto con Dinamarca y Groenlandia", ha apostillado.

"Es un logro fantástico y es un gran acuerdo. (Trump) es el primero que verdaderamente ha hecho algo que es muy bueno para Estados Unidos, para su seguridad, pero también para la OTAN, para Dinamarca y para Groenlandia", ha zanjado.