EEUU afirma que "continuará" tras, asegura, haber destruido instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria iraní

El destructor de misiles guiados USS Bulkeley, clase Arleigh Burke, de la Armada de EEUU, lanza un misil Tomahawk en la Operación 'Furia Épica' contra Irán desde una ubicación no revelada - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha destacado este lunes que ha "destruido" instalaciones "de mando" de la Guardia Revolucionaria de Irán, además de distintas localizaciones de defensa y lanzamiento de ataques aéreos, al tiempo que ha avanzado que "seguirá" actuando contra las "amenazas inminentes" que atribuye a Teherán.

"Las fuerzas estadounidenses han destruido instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, capacidades de defensa aérea iraní, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares durante operaciones sostenidas", ha indicado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en redes sociales.

Pese a los referidos resultados militares, el órgano castrense ha subrayado que las Fuerzas Armadas estadounidenses "seguirán tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní".

El CENTCOM ha querido ensalzar los objetivos alcanzados por el Ejército estadounidense apuntando también a la continuidad de la campaña ofensiva, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha acotado las intenciones de la Casa Blanca al respecto de la misma, defendiendo que "de ninguna manera" el país norteamericano va a verse envuelto en una guerra "de varios años", en sintonía con el plazo de cuatro a cinco semanas de ataques contra Irán señalado en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hasta el momento, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550 personas, según ha confirmado la Media Luna Roja Iraní, que ha precisado que más de un centenar de ciudades del país han sido alcanzadas por estos bombardeos.