EEUU afirma que la cúpula de Estado Islámico en Nigeria fue "degradada de forma significativa" en las últimas ofensivas

Archivo - El comandante del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Dagvin Anderson, en una fotografía de archivo en julio de 2025 - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que la cúpula del grupo yihadista Estado Islámico en Nigeria fue "degradada de forma significativa" durante las operaciones conjuntas llevadas a cabo en mayo por Washington y Abuya, antes de confirmar que gran parte de las tropas estadounidenses desplegadas en el país africano han sido ya retiradas de territorio nigeriano.

El jefe del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Dagvin Anderson, ha ensalzado los "recientes éxitos" contra el grupo yihadista en Nigeria y ha afirmado que "la cúpula de Estado Islámico ha quedado degradada de forma significativa" en el país, tras reconocer que en África existen "amenazas críticas" a nivel de seguridad.

"La cúpula local se ha visto afectado, pero también su red global, lo que limita su capacidad de comunicación", ha argumentado, antes de incidir en que "entender los puntos críticos de presión es importante para centrar los limitados recursos de Estados Unidos de cara a obtener un impacto no solo local, sino también a nivel del continente y a nivel internacional".

Así, ha subrayado que las autoridades nigerianas "han estado muy activas" desde las operaciones conjuntas de mayo, con decenas de operaciones lanzadas desde entonces en la provincia de Borno (noreste). "Siguen persiguiendo objetivos por su cuenta", ha destacado en una rueda de prensa tras participar esta semana la Conferencia Africana de Jefes de Defensa en Angola.

"Eso es precisamente lo que estamos analizando, qué áreas ofrecen el mayor retorno y permiten que se genere este tipo de impulso para que los socios puedan abordar estas amenazas por sí mismos", ha explicado Anderson, quien ha incidido en que las citadas operaciones conjuntas en la cuenca del lago Chad ayudaron "a nivel global" para afectar a las redes de Estado Islámico.

El mando militar estadounidense ha destacado que Washington retiró ya "gran parte de las fuerzas que participaron en dicha operación", si bien ha remarcado que Estados Unidos "mantiene la colaboración que Nigeria solicitó para seguir compartiendo información de inteligencia y profundizando en el entendimiento necesario para llevar a cabo estas difíciles tareas".

"Estado Islámico es una organización terrorista internacional que tiene ramas en el continente", ha recordado, al tiempo que ha reseñado que las autoridades estadounidenses "pueden ayudar a informar y colaborar con fuerzas locales para abordar a las filiales de Estado Islámico que existan a nivel local, también entendiendo cómo eso afecta a la red" para "tener un impacto en la amenaza terrorista en Somalia, Mozambique y otros lugares".

En este sentido, ha destacado el papel crucial que puede jugar Nigeria en estas labores, dado que "es un país grande y muy capaz". "Tiene una economía fuerte, una población grande y educada, un Ejército muy capacitado", ha relatado el jefe del AFRICOM, quien ha apostado por "brindar apoyo en materia de Inteligencia y facilitar el intercambio de información" para respaldar estas operaciones antiterroristas.

"Así pues, creo que, de cara al futuro, este es un ejemplo de cómo buscamos colaborar con nuestros socios para ayudarlos a ser más eficaces, aportando únicamente las capacidades únicas de Estados Unidos que les permitan ser efectivos en esta lucha", ha apostillado Anderson.

El Ejército nigeriano aseguró el lunes que varios "altos cargos" del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) se han entregado a las autoridades en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante los últimos días en Borno, que se han saldado además con el rescate de más de un centenar de civiles.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, ISWA, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.