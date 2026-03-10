EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva

El destructor de misiles guiados USS Thomas Hudner de la Armada de EEUU lanza un misil de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la operación Furia Épica lanzada junto a Israel contra Irán - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica --lanzada junto a Israel--, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad iraní, priorizando localizaciones que presentan una amenaza inminente", reza la infografía difundida en redes sociales por el órgano del Ejército estadounidense asignado a Oriente Próximo.

En este documento, el CENTCOM cifra en "más de 5.000" los objetivos alcanzados y asegura haber "dañado o destruido más de 50" buques iraníes.

Entre los objetivos estarían, según el texto, "centros de comando y control", "edificios del cuartel general" y "sitios de inteligencia" de la Guardia Revolucionaria iraní, sistemas de defensa antiaérea y antibuque, "sitios de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní", "capacidades de comunicación militar" y lugares de "fabricación de misiles balísticos y drones".

Asimismo, el CENTCOM ha destacado el uso de un arsenal de activos que incluyen aviones bombarderos como los B-1, B-2 y B-52, los recientemente lanzados drones LUCAS o los cazas F-15, F-16 y F-18.