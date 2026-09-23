EEUU afirma que los líderes de las FFAA y las paramilitares RSF "no representan una gobernanza legítima" en Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que los líderes de las Fuerzas Armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) "no representan una gobernanza legítima" en el país africano y ha recalcado que ambas "gobiernan solo a través de las armas", en una dura crítica a las partes enfrentadas en un conflicto desde abril de 2023.

"Ni las Fuerzas Armadas de Sudán, ni las RSF, ni sus respectivos líderes representan un gobierno legítimo y constitucional para Sudán; gobiernan únicamente mediante la fuerza de las armas", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, quien ha reseñado que "la conducta de los líderes de las facciones en conflicto los inhabilita para gobernar el país".

Así, ha manifestado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está comprometido a poner fin a la peor crisis humanitaria del mundo", en referencia a la guerra en Sudán, y ha lamentado que "ni las Fuerzas Armadas sudanesas ni las RSF se hayan comprometido de forma seria con una tregua inmediata" para avanzar en un proceso de diálogo de cara a lograr un acuerdo de paz.

Pigott ha denunciado que ambas partes "han redoblado las operaciones de combate y los ataques con drones, que matan a civiles", al tiempo que ha destacado que Washington ha pedido en repetidas ocasiones a las partes que "acepten una tregua humanitaria sin condiciones previas y que se comprometan con un diálogo político inclusivo que lleve a una transición hacia un gobierno civil".

"Estos son pasos esenciales para lograr una paz duradera en Sudán", ha defendido, antes de destacar que "Estados Unidos y Trump están preparados para trabajar con cualquiera que sea un socio serio para la paz en Sudán". "Buscamos restaurar la paz y devolver el poder al pueblo sudanés", ha asegurado.

"Mientras tanto, buscaremos aumentar el costo de la continuación del conflicto para todas las partes beligerantes y para las redes que lo alimentan", ha advertido. "Estados Unidos y Trump están preparados para apoyar un plan de paz. El pueblo sudanés está listo para participar en un diálogo civil significativo. Con socios comprometidos, podemos lograr la paz en Sudán", ha zanjado.

El comunicado de Pigott no ha recibido por ahora respuesta por parte del Gobierno sudanés o las RSF, en medio de la intensificación de la guerra y los recientes avances de las tropas gubernamentales en Kordofán Norte (centro), sin que los esfuerzos de mediación hayan llevado por ahora a la apertura de un diálogo directo entre las partes.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.