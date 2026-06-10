EEUU afirma que recurrirá a "todo su potencial militar" si Irán no logra un acuerdo en un "plazo razonable"

Archivo - El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker. - Europa Press/Contacto/Justin Tang - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha afirmado este miércoles que el presidente, Donald Trump, recurrirá a "todo el potencial militar" el país norteamericano en caso de que Irán "no logre un acuerdo en un plazo razonable" para poner fin definitivamente a la ofensiva lanzada en febrero por Israel y Estados Unidos contra el país de Oriente Próximo.

Whitaker ha indicado así que si Teherán no está dispuesto a lograr este pacto, "se utilizarán todas las fuerzas disponibles para lograr que se acepte a la fuerza", unas declaraciones a la cadena de televisión Fox que llegan poco después de que el propio Trump lamentara que las negociaciones se están retrasando "demasiado" y asegurara que el acuerdo que había sobre la mesa era "excelente" para Irán.

Por otra parte, Whitaker ha asegurado que la OTAN no tiene intención alguna de amenazar a Rusia "de ninguna manera" a pesar de la continuación de la invasión de Ucrania y ha insistido en el "carácter defensivo" de la Alianza.

"La OTAN realiza ejercicios constantemente, y Rusia sabe que la OTAN y nuestros aliados son simplemente una alianza que se basa en la defensa", ha explicado el representante estadounidense ante la organización militar.

"No tenemos intención de amenazar a Rusia de ninguna manera, pero vamos a defender cada centímetro del territorio de la OTAN", ha apostillado, antes de añadir que la Alianza "realiza maniobras durante todo el año" y rechazar las acusaciones de Moscú.