EEUU alerta a sus ciudadanos en Irak del riesgo de "secuestro" en pleno conflicto por la ofensiva contra Irán

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada estadounidense en Irak ha alertado este miércoles a sus ciudadanos en el país del riesgo de "secuestro" en medio del aumento de las tensiones por el conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, ha subrayado en una nueva alerta de viaje que "Irán y grupos terroristas alineados con Irán siguen suponiendo una amenaza significativa a la seguridad pública", por lo que "se pide a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan alerta, mantengan un perfil bajo y se alejen de zonas en las que puedan ser un objetivo".

"Congregarse en zonas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses puede ponerles en riesgo. Ha habido ataques contra ciudadanos e intereses estadounidenses en Irak y los estadounidenses hacen frente al riesgo de secuestro", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que "empresas estadounidenses, hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones en Irak, incluidas aquellas con vínculos con Estados Unidos, han sido atacadas", mientras que "infraestructuras críticas en todo Irak también han sido objeto de ataques".

"Para el presidente (estadounidense, Donald) Trump, el secretario de Estado (Marco) Rubio y el Departamento de Estado, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la principal prioridad", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que Washington "evalúa continuamente opciones adicionales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a salir de Oriente Próximo".