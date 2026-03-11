Ataques aéreos impactan una instalación diplomática de EEUU en Irak

Archivo - Militares paracaidistas estadounidenses embarcan en un avión para su despliegue en Oriente Próximo - Timothy L. Hale/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, ha sido objeto de ataques con drones en la noche de este martes, en medio de las represalias lanzadas por Irán y grupos proiraníes de Oriente Próximo contra bases y activos estadounidenses como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel.

"Una fuente de seguridad ha anunciado que este martes se han producido seis ataques consecutivos con drones, cada uno de ellos cargados con explosivos, contra un campamento de apoyo logístico estadounidense situado cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad", según ha informado la agencia iraquí de noticias NINA.

Por el momento se desconoce el origen de los misiles, así como si existen víctimas derivadas de este ataque lanzado en plena escalada de las hostilidades en Oriente Próximo desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán el pasado 28 de febrero.

Las bases e intereses estadounidenses en la región han sido objetivo de múltiples ataques desde entonces. De hecho, este mismo martes la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado un ataque contra una base militar estadounidense en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, como respuesta a la ofensiva conjunta lanzada contra el país asiático.

"La sede del Ejército agresor estadounidense en la base de Harir, en la región del Kurdistán, ha sido atacada por cinco misiles por parte de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria", ha señalado esa misma fuerza iraní en un breve comunicado.